В Крыму действует штормовое предупреждение на 25 декабря

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Выходной день 25 декабря, хоть и порадовал потеплением, но штормовое предупреждение не отменил.

- В Крымских горах лавиноопасно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнив, что актуально и штормовое предупреждение.

На полуострове синоптики обещают снег, в том числе и мокрый, который идет в комплекте с гололедицей и мощным юго-западным ветром, в порывах до 25 м/с.

Поэтому уик-энд лучше всего провести в дома, стараясь не отправляться на прогулки и в поездки, где может всякое произойти. Особую опасность представляет из себя проезд через гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.

Рождество, которое сегодня наступило у католиков, хорошо отметить в теплом кругу родных и друзей.

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