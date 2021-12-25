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Общество25 декабря 2021 12:10

В Крыму подорожает проезд в электричках с 1 января 2022

В новом году также увеличатся штрафы для безбилетников
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В электричках штрафы для безбилетников станут больше.

В электричках штрафы для безбилетников станут больше.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники объявили о корректировках стоимости проезда в электричках.

- С 1 января 2022 года устанавливается тариф на пригородные железнодорожные перевозки, - такое сообщение опубликовала в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Фото: скрин поста ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин поста ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Пост написан довольно невнятно, поэтому рядовому пассажиру трудно понять, сколько же будет стоить билет до той, или иной станции назначения.

Зато для «зайцев» железнодорожники выдали очень четкий расклад:

- Также с 1 января 2022 года увеличивается размер штрафа за безбилетный проезд: на территории Республики Крым - 810 рублей; на территории города Севастополь - 840 рублей; на территории Краснодарского края - 2 050 рублей.

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