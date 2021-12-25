В Крыму подорожает проезд в электричках с 1 января 2022

В электричках штрафы для безбилетников станут больше.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские железнодорожники объявили о корректировках стоимости проезда в электричках.
- С 1 января 2022 года устанавливается тариф на пригородные железнодорожные перевозки, - такое сообщение опубликовала в соцсети пресс-служба ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).
Фото: скрин поста ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Пост написан довольно невнятно, поэтому рядовому пассажиру трудно понять, сколько же будет стоить билет до той, или иной станции назначения.
Зато для «зайцев» железнодорожники выдали очень четкий расклад:
- Также с 1 января 2022 года увеличивается размер штрафа за безбилетный проезд: на территории Республики Крым - 810 рублей; на территории города Севастополь - 840 рублей; на территории Краснодарского края - 2 050 рублей.
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