В Крыму на Ай-Петри и Ангарском перевале оборудуют аварийно-спасательные посты

Крымские спасатели готовы работать зимой. Фото: МЧС РК

На Крымском полуострове необычно снежный декабрь. Но местным спасителям нипочем снегопады, они готовы прийти на помощь в любое ненастье.

- Если нужно, то на плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале в оперативном режиме будет организована работа аварийно-спасательных постов, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, отметив, что сотрудники и техника аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС» готовы прийти на помощь отдыхающим, если что-то произойдет негативное.

Аварийно-спасательные посты, которые обеспечены всем необходимым для спасения людей (снегоходами, автомобилями повышенной проходимости, снаряжением и радиосвязью), будут работать все грядущие новогодние праздники.

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