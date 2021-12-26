Где в Симферополе и Севастополе 27 декабря отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. «Отключка» продлится несколько часов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зелёный 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

пер. Кимовский, 1-9

ул. Ким, 35

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. С. Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

ул. Грэсовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31

ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель», «Дзержинец», «Консервщик», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Энтузиаст»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99

с 12.00 до 17.00

пр. Гагарина 11-17,17-Б,17-А; ул. Гайдара 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11,19; ул. Зои Космодемьянской 4-А,10-26; ул. Октябрьская 2-А,2-12,20,1-А,1; ул. Александра Матросова 5-13

с 9.00 до 14.00

Братское кладбище

ул. Богданова 46,51/1,51/2,71

бухта Голландия 55

с 8.00 до 17.00

с. Морозовка (МАНО «Ночные Волки»)

шоссе Ялтинское (ЧП «Алиев», р. «Дубовая роща»)

17 км Ялтинского шоссе

Торопова дача (ГАУ «Севастопольский лесхоз»)

с 08:00 до 16:00 часов

пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1

про. Средний 4,5

ул. Громова 22-а,22-40,11-21

ул. Лодочная 4-14,3-5

ул. Михайловская 6,1

ул. Парусная

ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29

про. Невский 8,7-15;

ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50