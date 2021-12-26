Где в Симферополе и Севастополе 27 декабря отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
27 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. «Отключка» продлится несколько часов.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Зелёный 6-34 (чет), 3-15 (нечет)
пер. Кимовский, 1-9
ул. Ким, 35
ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)
ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)
ул. С. Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)
ул. Грэсовская 3-15 (нечет)
ул. Космическая 18-20 (чет), 31
ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель», «Дзержинец», «Консервщик», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Энтузиаст»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Загордянского 16-24,38-40,44,11-Б,65,5-Б,5-В,5-Г,11-31,95,99
с 12.00 до 17.00
пр. Гагарина 11-17,17-Б,17-А; ул. Гайдара 8-А,2,8,1-А,7-А,1-11,19; ул. Зои Космодемьянской 4-А,10-26; ул. Октябрьская 2-А,2-12,20,1-А,1; ул. Александра Матросова 5-13
с 9.00 до 14.00
Братское кладбище
ул. Богданова 46,51/1,51/2,71
бухта Голландия 55
с 8.00 до 17.00
с. Морозовка (МАНО «Ночные Волки»)
шоссе Ялтинское (ЧП «Алиев», р. «Дубовая роща»)
17 км Ялтинского шоссе
Торопова дача (ГАУ «Севастопольский лесхоз»)
с 08:00 до 16:00 часов
пер. Водосточный 2-А,2-4,1-а,1
про. Средний 4,5
ул. Громова 22-а,22-40,11-21
ул. Лодочная 4-14,3-5
ул. Михайловская 6,1
ул. Парусная
ул. Пьянзина 18-22,26-50,13-А,13-29
про. Невский 8,7-15;
ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27
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