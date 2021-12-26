Погода на 26 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в горах лавиноопасно. Погодой в воскресенье и в начале рабочей недели «командует» влажная и сравнительно теплая воздушная масса Атлантики. Ожидается дождь, в горах со снегом.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Столбик термометра поднимется до +9…+11°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+10°, юго-западный ветер 5-20 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +4…+11°, северо-западный ветер 8-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +7…+10°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Феодосии +7…+11°, юго-западный ветер 6-14 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +2…+10°, северо-восточный ветер 1-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +1…+9°, скорость северного ветра 2-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +7…+11°.

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