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Общество26 декабря 2021 4:09

Что произошло за ночь 26 декабря: в Крыму передумали вводить курортный сбор

Что произошло за ночь 26 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Налог на отдых в Ялте решили не вводить.

Налог на отдых в Ялте решили не вводить.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 26 декабря 2021 года. Власти Крыма решили отказаться от курортного сбора. Деньги с отдыхающих хотели брать в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

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