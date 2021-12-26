Что произошло за ночь 26 декабря: в Крыму передумали вводить курортный сбор

Налог на отдых в Ялте решили не вводить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 26 декабря 2021 года. Власти Крыма решили отказаться от курортного сбора. Деньги с отдыхающих хотели брать в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

В Крыму подорожает проезд в электричках с 1 января 2022 года. В новом году также увеличатся штрафы для безбилетников.

В Крыму на плато Ай-Петри и Ангарском перевале оборудуют аварийно-спасательные посты, чтобы помогать туристам, попавшим в беду.

Антон Шкаплеров сделал из космоса эффектное фото снежного Крыма. Уроженец Севастополя находится на борту международной космической станции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50