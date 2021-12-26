На Украине признали превосходство России в Азовском море

Политик выразил свое мнение для американской газеты The Washington Post. Фото: Архив "КП"

В военном отношении России имеет большее преимущество над Украиной в Азовском море. Такое мнение выразил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По словам политика, именно Россия диктует развитие ситуации на Азове.

- С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, - отметил министр для американской газеты The Washington Post. - В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря.

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