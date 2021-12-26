В Крыму зарегистрировали еще 117 случаев коронавируса

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 117 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии на полуострове выявили 126 321 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 040 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период – 117 453, - отметили в пресс-службе.

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