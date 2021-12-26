Часть Симферополя временно останется без воды

Процесс продлится с 23 часов 26 декабря до 6 утра следующего дня. Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Симферополя временно не будет воды из-за аварий, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Проблемы с водоснабжением временно будут на улицах: Гурзуфской, Мате Залки, Коцюбинского, Битакской, в переулке Клиническом, на улицах Солнечной, Бабушкина, Бетховена, Киевской, Федько, Грибоедова, Партизанской, Суходольной, Фурманова, Чапаева, Щорса, Лебедева, в переулках Ладыгина, Гранитном, на улицах Тургенева, Фрунзе, Гаспринского, Ленинградской, Комсомольской, Крупской, Шмидта, в микрорайоне Солнечная долина, на улицах ул. Воровского и Алуштинской.

Также воду отключат в Старом городе, на улицах Ленина, Студенческой, 8 марта, Ефремова, Володарского, в переулке Сквозном, на улице Курчатова, в переулке Подгорном, на улице Краснознаменной, в переулках Делегатском и Скифском, а также микрорайоне Битак.

Процесс продлится с 23 часов 26 декабря до 6 утра следующего дня.

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