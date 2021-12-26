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Общество26 декабря 2021 11:29

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого потепления возможен сход снежных лавин
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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По прогнозам синоптиков, на выходных в Крым пришло потепление

По прогнозам синоптиков, на выходных в Крым пришло потепление

Фото: Архив "КП"

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение из-за сложных погодных условий. В республиканском МЧС сообщили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и возможных подтоплений.

- 26 декабря в Крымских горах лавиноопасно. Нахождение в горнолесной местности и вблизи горных склонов опасно для жизни, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на выходных в Крым пришло потепление. После недели морозов воздух прогрелся 10 градусов тепла.

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