Крым попал в топ-10 российских регионов по смертности от коронавируса

Сразу после полуострова с таким же числом летальных исходов в списке идет Краснодарский край Фото: Архив "КП"

Крым попал в десятку регионов по России с самой высокой суточной смертностью, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки в России подтверждено 968 смертей от COVID-19, из них 71 зарегистрировали в Москве, 64 в Санкт-Петербурге, 53 в Московской области, 38 в Красноярском крае, 36 в Воронежской области, 29 в Свердловской, 28 в Челябинской, 26 в Алтайском каре, 25 Нижегородской области и 24 в Республике Крым.

Сразу после полуострова с таким же числом летальных исходов в списке идет Краснодарский край. Севастополь по числу смертей за сутки оказался практически в конце списка - там коронавирус унес жизни двоих.

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