Погода на 27 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Ялте тепло +7…+10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. Из-за потепления в Крымских горах возникла угроза снежных лавин.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +5...+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем юго-восточный ветер 6-11 м/с., тепло до +9…+11°.

В Ялте, как считают синоптики gismeteo, будет тепло +7…+10°, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +5…+7°, скорость северо-восточного ветра 7-11 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +4…+5°, северо-восточный ветер разгонится до 4-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Керчи тепло +3…+5°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Пасмурно, дождь.

В Черноморском +1…+3°, восточный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Джанкое 0…+2°, скорость северо-восточного ветра 5-0 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

Вода в Черном море +8…11°.

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