Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 4:01

Что произошло за ночь 27 декабря: затопило часть главной улицы Евпатории

Что произошло за ночь 27 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Роман Тихончук / ФБ

Фото: Роман Тихончук / ФБ

Что произошло за ночь 27 декабря 2021 года. Из-за сильного шторма в Евпатории море затопило полкилометра Симферопольской улицы. Нагонная волна прорвала береговую зону в трех местах.

Крым попал в топ-10 российских регионов по смертности от коронавируса. За сутки на полуострове от COVID-19 умерло 24 человека.

В военном отношении России имеет большее преимущество над Украиной в Азовском море. Такое мнение выразил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50