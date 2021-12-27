Что произошло за ночь 27 декабря: затопило часть главной улицы Евпатории

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Что произошло за ночь 27 декабря 2021 года. Из-за сильного шторма в Евпатории море затопило полкилометра Симферопольской улицы. Нагонная волна прорвала береговую зону в трех местах.

Крым попал в топ-10 российских регионов по смертности от коронавируса. За сутки на полуострове от COVID-19 умерло 24 человека.

В военном отношении России имеет большее преимущество над Украиной в Азовском море. Такое мнение выразил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

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