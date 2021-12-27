Границу Крыма с Украиной охраняют новые автоматические комплексы

Сейчас украинцы могут въехать в Крым только по двум причинам - к родственникам или на лечение. Фото: пресс-служба УФСБ России по РК и Севастополю

На российско-украинской границе установили новые автоматические комплексы под названием «Гренадер». В УФСБ России по Крыму и Севастополю уточнили, то они оборудованы по всему участку пограничного контроля.

Надзирательные комплексы работаю как ночью, так и в условиях плохой видимости, пишут «Вести Крым». То есть, тихо проскользнуть и остаться не замеченными не получится. В Погрануправлении уточнили, что граждане соседнего государства не раз пытались попасть на полуостров в обход сотрудников таможни.

Сейчас украинцы могут въехать на территорию Республики Крым к родственникам или на лечение. По словам начальника КПП «Армянск» Ивана Иванова, граждане нередко используют поддельные документы о родственных связях.

- Предоставляют копии документов, но на самом деле таких родственников в Крыму не проживает, - отметил сотрудник Погрануправления.

Ранее «КП-Крым» писала, что в Украину не пропустили российскую модель из-за посещения Крыма. В добавок девушке запретили въезд на территорию соседнего государства сроком на три года.

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