За год в Крыму спасли 700 человек

Глава Крыма отметил работу спасателей во время летних паводков. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Сотрудники МЧС за уходящий год спасли в Крыму 677 человек. Из них больше 100 человек – несовершеннолетние. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя спасателей с профессиональным праздником.

Глава подчеркнул, что сотрудник МЧС достойно несут свою службу. Он отметил работу спасателей во время ликвидации последствий летних ливней, которые привели к подтоплениям в Керчи на Южном берегу Крыма.

- Благодарю всех за труд, желаю здоровья и новых успехов в служении Отечеству! - поздравил спасателей глава.

День спасателя России традиционно отмечается 27 декабря. Праздник был установлен указом президента России в 1995 году.

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