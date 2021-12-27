Крымчане тратят на покупку машины не больше 500 тысяч рублей

В рейтинге наиболее популярных поддержанных моделей: Лада Приора, Toyota Camry, Лада 2114 Самара Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Большинство крымчан тратят на покупку машины сумму, которая не превышает полмиллиона рублей. Такие данные привели специалисты автомобильного сайта Дром по итогам уходящего года.

- Каждый пятый (22%) уложился в бюджет от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 7% водителей региона купили автомобили в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей, - рассказали эксперты.

Лишь два процента жителей полуострова смогли себе позволить приобрести автомобиль стоимость которого превышает 2 миллиона рублей.

Если рассматривать общероссийскую статистику, 64% жителей страны тратят на покупку машины 500 тысяч рублей. 24% россиян купили авто стоимостью до миллиона рублей, стоимость машин 9% человек – 1 до 2 миллионов рублей.

Потратить на новый транспорт свыше двух миллионов рублей смогли лишь 3 процента россиян.

Что касается марок автомобилей, то в рейтинге наиболее популярных поддержанных моделей: Лада Приора, Toyota Camry, Лада 2114 Самара.

Больше всего на покупку автомобиля потратили жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Наиболее скромными в этих тратах оказались люди из Курганской и Омской областей и Республики Алтай.

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