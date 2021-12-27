Аксенов рассказал о необходимости легализовать частные отели и гостевые дома

Крым в 2021 году побил рекорды по количеству туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что одной из ключевых задач крымского правительства является обеспечить качественный отдых в регионе. Для этого, по мнению главы, нужно вывести из тени частные объекты размещения.

- В частном секторе у нас около 9 тысяч домовладений, которые перепрофилированы под мини-отели. Я за то, чтобы крымчане зарабатывали таким способом, главное, чтобы были соблюдены стандарты обслуживания и необходимые меры безопасности. И налоги, хотя бы минимальные, должны быть уплачены, - подчеркнул глава.

По словам Аксенова, сейчас на федеральном уровне дорабатывают закон о туристической деятельности, куда вошли рекомендации Крыма по поводу гостевых домов. Документ должны принять к началу следующего курортного сезона.

Аксенов добавил, что, не смотря на пандемию коронавируса и ограничения, которые с ней связаны, Крым в 2021 году побил рекорды по количеству туристов. По итогам 11 месяцев в республике отдохнуло 9 миллионов туристов. По словам Аксенова, президент страны поставил перед крымским правительством задачу к 2025 году выйти на цифру в 10 миллионов человек.

Сейчас коечный фонд в крымских санаториях составляет 155 тысяч мест. В эксплуатацию продолжают вводить новые объекты. Так, в 2021 году открыли шесть гостиниц на 283 номера.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50