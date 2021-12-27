Крымские власти намерены судиться с Зеленским, который не платит коммуналку

До этого Зеленский исправно вносил плату за коммунальные начисления Фото: "КП" Архив

Глава Крыма сообщил, что выйдет с иском против президента Украины Владимира Зеленского, который перестал платить за коммунальные услуги своей квартиры в Ливадии. Такое заявление Аксенов сделал во время интервью корреспонденту ТАСС.

Хотя раньше, по словам главы, украинский президент исправно платил по 6 тысяч рублей ежемесячно.

Чтобы решить вопрос неуплаты за коммунальные услуги, глава Крыма собирается выходить с иском. Ведь, как сказал Аксенов, украинская сторона собирается его арестовать «за что-то».

Ранее «Комсомолка» писала, что Владимир Зеленский перестал оплачивать коммуналку за свою крымскую квартиру в Ливадии. До этого глава Крыма шутил, что недвижимость в республике украинскому президенту нужна, чтобы в случае необходимости было, куда бежать из страны.

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