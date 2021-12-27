Крымчане заполонили ТЦ после отмены QR-кодов

Фото: скриншот из видео

После отмены предъявления QR-кодов при посещении общественных мест крымчане буквально заполонили крупные торговые центры. В социальных сетях пишут и снимают на видео толпы людей, которые отправились в супермаркеты и магазины.

- После отмены главой Крыма QR-кодов в Ашане (Симферополь) происходит что-то невероятное. Все рванули за подарками, - рассказывают пользователи в социальных сетях.

- В Доброцен тоже всегда такая толпа перед Новым годом, - рассказывает подписчица одного из пабликов в Instagram.

- Был вчера, хотел заехать в Ашан, а на парковках мест нет, даже обочина забита.

Напомним, глава Крыма внес изменения в указ о повышенной готовности. Теперь без предъявления QR-кодов или ПЦР-теста можно посещать торговые центры. Аксенов объяснил такое решение новогодними праздниками и снижением заболеваемости коронавирусом. Также временно отменен запрет на проведение корпоративов в общепитах.

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