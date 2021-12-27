В Симферополе 28 декабря более 10 улиц останутся без воды

Завтра более чем на 10 улицах с утра не будет воды Фото: "КП" Архив

В Симферополе 28 декабря по некоторым адресам не будет воды ввиду плановых работ на сетях холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в городе с 09.00 до 21.00 краны будут сухими по адресам: улица Генерала Васильева (частично), улица Авиационная, улица Калинина, улица Лексина, улица Дзюбанова, улица Гоголя, улица А. Невского, улица Желябова, улица Металлистов, улица Элеваторная, улица Чернышевского, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, возможно понизится давление по адресам: улица Толстого, улица Киевская (частично), микрорайон «Москольцо» (улица Никанорова, улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Киевская (частично), улица Л.Чайкиной, улица Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, село Совхозное (частично), сло Укромное (частично), село Мирное.

Напомним, в Симферополе и Севастополе 27 декабря по некоторым адресам ввиду ремонтных работ отключили электричество.

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