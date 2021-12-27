Под Белогорском легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся

Авария обошлась без пострадавших. Фото: Скриншот из видео

В Белогорском районе на трассе «Таврида» после столкновения с грузовиком загорелась легковая машина Hyundai, сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Автомобиль ехал на небезопасной скорости и совершил наезд на остановившийся грузовик DAF.

- В результате происшествия легковой автомобиль загорелся, - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария обошлась без пострадавших. На месте продолжают работать спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД.

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