Аксенов назвал конфликт вокруг Форосского парка попыткой «раскачать ситуацию»

Во время стройки повредили деревья и кустарники. Фото: предоставлено жителями Фороса

Глава Крыма прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в Форосском парке. Он назвал это попыткой раскачать ситуацию с помощью экологической повестки. Такое заявление Сергей Аксенов сделал в интервью ТАСС.

По словам главы, в поселке появятся новые рабочие места. Также есть договоренность, что молодежь, живущая в Форосе, сможет заниматься в спортивных секциях при лагере и посещать бассейн.

- Это реальная польза. Остальное - попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку, - подчеркнул Аксенов.

Глава пояснил, что причина конфликта - угроза закрытия доступа в парк, а не строительство. Такое решения застройщика Аксенов считает ошибочным.

Кроме этого, он пообщался с застройщиком и выяснил, что тот готов за каждое срубленное или поврежденное дерево высадить пять новых. По словам главы, на такие условия он согласился.

Местные жители на такое предложение согласились, но попросили еще пересадить и пальмы.

Ранее Наталья Поклонская сообщила о возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев в Форосском парке. Выяснилось, что нарушение природоохранного законодательство обнаружилось во время прокурорской проверки.

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