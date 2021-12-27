В центре Симферополя водитель сломал ограждение, чтобы заехать на пешеходную зону

В центре Симферополя автохам проехал в пешеходную зону, сломав ограждение. Фото: скриншот из видео

Накануне вечером жители Симферополя стали свидетелями, как в центре города автомобилист открутил один из столбиков, выполняющих роль защитного ограждения, чтобы проехать по пешеходной зоне. Видео, на котором мужчина вручную пытается починить поломку, очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как пишет КИА, инцидент произошел на пересечении улиц Пушкина и Горького. Какая нужда заставила автолюбителя прибегнуть к таким кардинальным мерам, сложно понять.

После того как нарушитель пересек ограничительную зону, он вышел из внедорожника и попытался скрыть следы «преступления». Но столбик упорно не хотел возвращаться на место. Мужчина решил не тратить лишнее время на починку, оставив все как есть, и уехал.

Ранее сообщалось, что в Симферополе охранник не дал карете скорой помощи проехать на парковку к больной женщине. Врачам пришлось идти к пациентке пешком.

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