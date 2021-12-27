В центре Симферополя открылась выставка, посвященная крымским пожарным и спасателям

Выставка пройдет с 27 декабря по 10 января в 21 населенном пункте Республики Крым. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Сегодня, 27 декабря, в центре Симферополя открылась уличная фотовыставка, приуроченная ко Дню спасателя Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, гости и жители столичного города смогут изучить ее до 10 января. Подобные мероприятия организованы также и в других населенных пунктах республики.

- На каждом стенде девиз: «Мы там, где нужна помощь!», который в принципе отражает смысл всей нашей деятельности. Мы также старались персонально показать наших героев - ребят, отличившихся в экстренных ситуациях, - пояснил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев на открытии выставки.

На фотовыставке представлены портреты героев-спасателей с описанием их подвига. Фото: пресс-служба МЧС по РК

По его словам, цель мероприятий - показать гражданам работу чрезвычайного ведомства. Все истории на стендах - реальные рассказы о рисках, с которыми сталкиваются спасатели каждый день. Под всеми портретами граждане смогут увидеть описание подвигов героев-спасателей.

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