Где в Симферополе и Севастополе 28 декабря отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества из-за ремонтных работ. В течении нескольких часов нельзя будет пользоваться благами цивилизации в полной мере, потому что все электроприборы временно станут бесполезными. Энергетики же обещают потребителям, что проявленные выдержка и терпение, чуть позже с лихвой возместятся высоким качеством электроснабжения.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Зеленый 6-34, 3-15

пер. Кимовский, 1-9

ул. Ким, 35

ул. Волочаевская 30-46, 25-41

ул. Кечкеметская 128-132/25

ул. С. Лазо 2-40, 5-23

ул. Грэсовская 3-15

ул. Космическая 18-20, 31

ул. Большевика Попова 12-32, 7-9а

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель», «Дзержинец», «Консервщик», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Энтузиаст»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

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ул. Комбрига Потапова, 18

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село Морозовка - МАНО «Ночные Волки»

шоссе Ялтинское - ЧП «Алиев», р. «Дубовая роща»

17 км Ялтинского шоссе

Торопова дача - ГАУ «Севастопольский лесхоз»

с 8.00 до 16.00

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про. Невский 8,7-15;

ул. Невская 4-А,2-48,19-21,25-27

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