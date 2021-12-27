Где в Симферополе и Севастополе 28 декабря отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 декабря отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества из-за ремонтных работ. В течении нескольких часов нельзя будет пользоваться благами цивилизации в полной мере, потому что все электроприборы временно станут бесполезными. Энергетики же обещают потребителям, что проявленные выдержка и терпение, чуть позже с лихвой возместятся высоким качеством электроснабжения.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
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ул. Грэсовская 3-15
ул. Космическая 18-20, 31
ул. Большевика Попова 12-32, 7-9а
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель», «Дзержинец», «Консервщик», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Энтузиаст»
СЕВАСТОПОЛЬ
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