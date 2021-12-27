Крымчанин получил год колонии за пьяную езду

От медицинского освидетельствования он отказался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижнегорский районный суд Крыма приговорил 35-летнего местного жителя к году колонии за пьяную езду. Мужчина дважды садился за руль в нетрезвом состоянии, уточнили в пресс-службе суда.

В сентябре уходящего года пьяный мужчина разъезжал на мопеде, пока его не остановили сотрудники полиции. На тот момент у него за плечами было уже несколько судимостей и привлечение к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Когда ему предложили пройти медицинское освидетельствование, он отказался.

- В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, - уточнили в пресс-службе суда.

Судья признал мужчину виновным и приговорил его к году тюремного заключения в колонии строгого режима. Также в течении четырех лет ему нельзя управлять транспортным средством.

Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

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