Погода на 28 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Ялте пасмурно, небольшой дождь.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают дождливый, но относительно теплый вторник.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Днем столбик термометра покажет +10…+12°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+12°, юго-западный ветер 1-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +5…+11°, юго-западный ветер 8-13 м/с. Облачно, небольшой дождь.
В Керчи +3…+11°, южный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, дождь.
В Феодосии +9…+11°, южный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Черноморском +5…+11°, юго-западный ветер 6-15 м/с. Переменная облачность, дождь.
В Джанкое +2…+11°, скорость южного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, дождь.
Вода в Черном море +8…+11°.
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