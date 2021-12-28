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Общество27 декабря 2021 22:53

Погода на 28 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Ялте пасмурно, небольшой дождь.

В Ялте пасмурно, небольшой дождь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают дождливый, но относительно теплый вторник.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха днем +11...+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Днем столбик термометра покажет +10…+12°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +9…+12°, юго-западный ветер 1-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +5…+11°, юго-западный ветер 8-13 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Керчи +3…+11°, южный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, дождь.

В Феодосии +9…+11°, южный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +5…+11°, юго-западный ветер 6-15 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +2…+11°, скорость южного ветра 2-6 м/с. Переменная облачность, дождь.

Вода в Черном море +8…+11°.

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