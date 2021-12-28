Общество 27 декабря 2021 22:53

Погода на 28 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе