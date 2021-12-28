Что произошло за ночь 28 декабря: в Крыму сократили коечный фонд для ковидных больных

Масштабная вакцинация положительно сказалась на снижении уровня заболеваемости коронавирусом в Крыму. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Что произошло за ночь 28 декабря 2021 года. В Крыму значительно сократили коечный фонд для больных COVID-19. Заболеваемость коронавирусом продолжает идти на спад.

В Крыму за 2021 год на берег выбросилось 603 китообразных. Чаще всего мертвых дельфинов находят в прибрежной зоне Севастополя.

В Белогорском районе на трассе «Таврида» после столкновения с грузовиком загорелась легковая машина Hyundai. Автомобиль врезался в остановившийся грузовик DAF.

Крымчане заполонили ТЦ после отмены QR-кодов. Посещать крупные магазины без данных о вакцинации или перенесенном заболевании можно до 20 января.

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