В уходящем 2021 году Крым понес значительные убытки от стихийных бедствий

Во время летних потопов в Крыму справиться с разрушениями гражданам помогали сотрудники МЧС Фото: Михаил ПАТЛИС

В России 27 декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников МЧС. Уходящий 2021 год был сложным, крымские спасатели трудились не покладая рук. Ситуацию усугубили летние потопы, от которых регион понес колоссальные убытки.

Как пишет «Крымская газета», в этом году специалистам удалось снизить количество пожаров на 28% и погибших в них – на 20%. Всего была оказана помощь и удалось спасти 1720 человек, из них на пожарах – 102, на воде – 10, в горно-лесной местности – 300, при ДТП – 1308. Спасено имущества более чем на 92 миллиона рублей.

Напомним, в связи с обильными осадками этим летом на полуострове был объявлен режим ЧС федерального масштаба. В зону подтопления попали более чем 40 населенных пунктов и восемь муниципальных образований, а ущерб от стихийных бедствий составил более 9,5 миллиарда рублей. На помощь местным жителям отправлялись профессионалы.

- Такие катаклизмы несвойственны крымскому лету. Как правило, они больше характерны для весенне-осеннего периода, поэтому специалисты МЧС заранее проверяют работу муниципальных образований по своевременной расчистке русел рек, коллекторов и других систем для безаварийного пропуска паводковых вод, - цитирует СМИ министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.

По его словам, без помощи хорошо подготовленных специалистов местным жителям пришлось бы туго, так как в городах ливневки не справились с таким большим количеством осадков. С гор пошла вода, реки вышли из берегов, немало людей пострадало.

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