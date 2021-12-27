За неделю в Симферополе оставлено 108 протоколов на нарушителей ковидных мер в маршрутках

В Симферополе продолжают искать нарушителей ковидных мер Фото: "КП" Архив

За прошедшую неделю в Симферополе работали девять мобильных групп, которые выявляли нарушителей коронавирусных ограничений в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Всего было обследовано 334 единицы транспорта, на нарушителей составлено 108 протоколов. Еще шесть мобильных групп работали по точкам общепита и в ТЦ города. Было обследовано 385 субъектов хозяйственной деятельности, составлено 28 первичных актов, в Роспотребнадзор направлено три материала.

Всего с начала года обследовано 22 851 субъект хозяйственной деятельности, 1 038 случаях установлены нарушения.

На территории Республики Крым продолжают действовать ковидные ограничения. Однако в преддверии новогодних праздников на фоне улучшения эпидемиологической ситуации власти временно отменили требование о предъявлении QR-кодов о вакцинации при посещении торговых центров. Меры будут действовать до 20 января включительно.

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