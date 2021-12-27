В Ялте водители построили новогоднюю автоелку из машин

Автоелка в Ялте. Фото: AMS DRIVER - канал водителя из Крыма/telegram

В Ялте прошел флешмоб автомобилистов, в ходе которого водители выстроили своих железных коней в форме новогодней ели. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

Ранее подобное мероприятие было организовано в Симферополе. И хоть инициаторы флешмоба отметили, что четких контуров фигуры достичь не удалось, все 500 участников получили массу положительных эмоций.

Ялтинская автомобильная елка, хоть и вышла размерами скромнее, все же получилась аккуратней и четче.

Ранее сообщалось, как выглядит Симферополь перед Новым годом 2022. Столицу Крыма украсили праздничными фотозонами.

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