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Происшествия27 декабря 2021 15:39

За неделю интернет-мошенники обманули крымчан на 4 миллиона рублей

Больше всего потеряли жители Симферополя, Ялты, Алушты и Сак
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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За неделю в Крыму зарегистрировано 33 факта дистанционных мошенничеств, ущерб от которых составил более 4 миллионов рублей

За неделю в Крыму зарегистрировано 33 факта дистанционных мошенничеств, ущерб от которых составил более 4 миллионов рублей

Фото: "КП" Архив

За период с 20 по 26 декабря в Крыму было зарегистрировано 33 факта мошенничества, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В разных случаях потерпевшие теряли от 154 тысяч до 690 тысяч рублей. Общая сумма ущерба, нанесенного за неделю 9-ти потерпевшим, составила порядка 4 миллионов 56 тысяч рублей.

Нередко граждане попадали на удочку мошенникам через соцсети и сайты бесплатных объявлений. Также часто преступники пользовались доверчивостью людей, представляясь сотрудниками банка. Были зарегистрированы и такие случаи, когда злоумышленники предлагали установить приложение, открывающее удаленный доступ к телефону жертвы. Больший ущерб за последние несколько дней понесли жители Симферополя, Ялты, Алушты, Сак и Первомайского района.

Ранее сообщалось, что за неделю в Симферополе оставлено 108 протоколов на нарушителей ковидных мер в маршрутках. Обследовано 334 транспортных средства.

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