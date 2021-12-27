К вечеру 27 декабря Симферополь парализовали длинные пробки

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

К вечеру 27 декабря на дорогах в Симферополе образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Самая сложная ситуация наблюдается в центре города.

Непросто в данный момент проехать по адресам: улица Киевская, улица Троллейбусная, улица Садовая, улица Толстого, улица Декабристов, бульвар Ивана Франко, улица Жуковского, проспект Кирова, улица Менделеева, проспект Победы, Суворовский спуск, улица Ленина, улица Кавказская, улица Севастопольская, улица Караимская, улица Чехова, улица Козлова, улица Самокиша, улица Эстонская, Объездная и другие.

Ранее сообщалось, что в Симферополе перекрыли движение на улице Горького на время праздников. На месте круглосуточно дежурит эвакуатор. Кроме того, в Симферополе в тестовом режиме запретили проезд с улицы Севастопольской на переулок Аэрофлотский. Таким образом попытаются урегулировать движение машин в квартале «Заводское».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50