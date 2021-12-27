Прокуратура Ленинского района РК требует адаптировать транспорт для инвалидов

В Ленинском районе прокурор требует обеспечить оборудование рейсовых автобусов для маломобильных групп населения
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Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований законодательства в деятельности предприятия, осуществляющего перевозки пассажиров по междугороднему и пригородному сообщениям в Ленинском районе РК, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
В автобусах нет специальных приспособлений и поручней для инвалидов, также не выделены специальные места, а таблички с их указанием отсутствуют.
- Маршрутные транспортные средства не оснащены надписями, текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, - говорится в сообщении.
Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты фактического устранения нарушений.
Ранее сообщалось, что прокуратура обязала властей Судака установить систему оповещения населения о ЧС. Также в 11 населенных пунктах должны появиться источники наружного противопожарного водоснабжения.
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