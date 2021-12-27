Прокуратура Ленинского района РК требует адаптировать транспорт для инвалидов

В Ленинском районе прокурор требует обеспечить оборудование рейсовых автобусов для маломобильных групп населения Фото: "КП" Архив

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований законодательства в деятельности предприятия, осуществляющего перевозки пассажиров по междугороднему и пригородному сообщениям в Ленинском районе РК, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

В автобусах нет специальных приспособлений и поручней для инвалидов, также не выделены специальные места, а таблички с их указанием отсутствуют.

- Маршрутные транспортные средства не оснащены надписями, текстовой и графической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, - говорится в сообщении.

Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты фактического устранения нарушений.

Ранее сообщалось, что прокуратура обязала властей Судака установить систему оповещения населения о ЧС. Также в 11 населенных пунктах должны появиться источники наружного противопожарного водоснабжения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50