Телеканал создал резервную страницу в соцсети ввиду блокировки основной Фото: Архив "КП"

Instagram заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24». Об этом представители СМИ сообщили в своем Telegram-канале.

В связи с этим телеканал создал резервный аккаунт. Уточняется, что другие аккаунты, которые используют в своих названиях слова «Крым», «новости» и «24», не имеют отношения к телеканалу.

Специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке, однако, по информации СМИ, техподдержка не отвечает на их письма. Причины блокировки также пока неизвестны.

Это не первое разбирательство телеканала «Крым-24» с Instagram. В марте этого года соцсеть уже частично ограничивала работу аккаунта - тогда в нем разрешалось опубликовать только фотографии. При попытке что-то написать или поставить хештег сервис сообщал о блокировке и отменял публикацию поста. Соцсеть обвинила телеканал в накрутке лайков, но «Крым 24» эту информацию не подтвердил.

Напомним, в этом месяце Instagram заблокировал страницу администрации Симферополя.

Причиной стало «нарушение норм сообщества». Страница была недоступна почти неделю. Позже в администрации заявили о разблокировке страницы, по одной из причин этому способствовал резонанс в СМИ.

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