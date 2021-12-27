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Общество27 декабря 2021 17:20

Проезд возле цирка на улице Горького в Симферополе перекрыли бетонными блоками

На время новогодних каникул там ввели ограничения для автомобилистов, но не все их соблюдают
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Симферопольские водители игнорируют запрет на парковку в центре города, поэтому проезд на время праздников перекрыли бетонными блоками

Симферопольские водители игнорируют запрет на парковку в центре города, поэтому проезд на время праздников перекрыли бетонными блоками

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе не время новогодних праздников перекрыли для проезда улицу Горького. Там красуется главная новогодняя ель, а также организована ярмарка, которую ежедневно посещают сотни гостей и жителей крымской столицы. Симферопольцев предупредили об ограничениях заранее, но не все автолюбители приняли это во внимание.

- Мы уведомляли водителей заранее, но они проигнорировали запрет на парковку. Пришлось применить кардинальные меры - проезд возле цирка на улице Горького перекрыли бетонными блоками, - приводит КИА слова представителя администрации Симферополя Андрей Черниченко.

Напомним, на участке от проспекта Кирова до улицы Пушкина до 9 января запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в центре Симферополя водитель сломал ограждение, чтобы заехать на пешеходную зону. Попытка исправить поломку вручную не увенчалась успехом.

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