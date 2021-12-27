Жительница Севастополя незаконно прописала у себя троих иностранцев

В Севастополе участковые уполномоченные полиции выявили факт фиктивной регистрации Фото: Архив "КП"

Жительница Севастополя незаконно поставила на миграционный учет трех граждан ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Уточняется, что в дальнейшем нарушительница не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

- В результате проведения проверочных мероприятий в жилом секторе Гагаринского района полицейскими выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет трех иностранных граждан, - говорится в сообщении.

Женщина призналась в совершении противоправного деяния. Против нее возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит до трех лит тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя незаконно прописал у себя восьмерых мигрантов. Нарушителю грозит три года тюрьмы.

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