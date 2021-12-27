В Евпатории открыли новый модульный пункт постоянного базирования бригад СМП

В Евпатории открыт новый модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Фото: Минздрав РК

В Евпатории открыли новый модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, пункт подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован оборудованием и мебелью.

Кроме того, была благоустроена прилегающая территория, а на самом объекте предусмотрен бокс со смотровой ямой и теневой навес для автомобилей.

- Это самый большой в Крыму модульный пункт постоянного базирования, который рассчитан на 3 бригады, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Заречном потребуется 350 миллионов рублей. Также будут проведены мероприятия по газификации населенного пункта.

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