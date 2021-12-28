Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 декабря 2021 4:27

Аксенов предложил запустить слух о платной вакцине в Крыму

Для коллективного иммунитета региону не хватает еще 30% привитых
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Для коллективного иммунитета в Крыму нужно вакцинировать 1,2 миллиона человек

Для коллективного иммунитета в Крыму нужно вакцинировать 1,2 миллиона человек

Фото: Анна КИРИЕНКО

Глава Крыма пошутил, сказав, что подумывает запустить в регионе слух о том, что бесплатный вакцины осталось всего лишь на два дня. Дальше ее будут выдавать только избранным. Об этом он рассказал, отмечая сложную ситуацию с вакцинацией, в интервью ТАСС.

По мнению главы, личный пример в этой ситуации работает плохо - в обществе наблюдается масштабный кризис недоверия. И это, как отмечает Аксенов, касается не только России.

- Подумываю: может, запустить слух, что бесплатной вакцины в Крыму осталось на два дня и выдается теперь она только избранным. Завтра штурмом возьмут все медучреждения!, - пошутил глава.

Аксенов добавил, что логика у людей заключается в том, что, если дефицит, значит «стоящая вещь».

Всего, по словам главы республики, для коллективного иммунитета в Крыму нужно вакцинировать 1,2 миллиона человек. Начале декабря по количеству привитых людей от коронавирусной инфекции региону не хватало 30%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50