В Ялте исчезла 14-летняя школьница в черной одежде

Дарья Усачова. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит отозваться всех, видел юную крымчанку, которая исчезла из поля зрения близких пару дней тому назад.

- Пропала Усачова Дарья Алексеевна, 14 лет (2007 года рождения), город Ялта, - такой пост разместили волонтеры в соцсети.

Школьница 26 декабря 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы Даши Усачовой: 175 сантиметров рост, нормального телосложения, карие глаза, черные волосы до плеч. Она была одета в куртку, брюки и ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о Дарье Усачовой, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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