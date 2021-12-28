Ситуация на дорогах Симферополя утром 28 декабря

Утренние заторы стали привычными для жителей крымской столицы уже давно Фото: "КП" Архив

В Симферополе утро вторника, 28 декабря, для водителей начинается явно не с кофе, а с просмотра данных о пробках. Так, ситуацию на дорогах приложение «Яндекс Карты» оценивает, как средне сложную – пробки достигают пяти баллов.

Движение загружено по улицам: Данилова (на пересечении с ул. Севастопольской), Севастопольской, Русской, Плотинной, Киевской, проспекте Победы, Кечкеметской, Смольной (на пересечении с ул. Кечкеметской), Луговой (поселок Мирное), пер. Шаталова.

Также сложно проехать по адресам: улица Беспалова, улица Александра Невского, улица Воровского, улица Ленина, Объездная дорога, проспект Кирова, улица Караимская, улица Балаклавская, улица Дмитрия Ульянова, бульвар Ивана Франко, Евпаторийское шоссе (р-н ТРЦ «Меганом»).

Заторы образовались на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Ограничено движение автомобилей по улице Горького в период новогодних и рождественских праздников.

Также до 31 декабря перекрыто движение на части Евпаторийского шоссе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в преддверии Нового года Крым накроют аномальные дожди.

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