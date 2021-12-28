Часть Симферополя 28 декабря останется без воды

Услугу отключат с 9 утра до 9 вечера Фото: Архив "КП"

В Симферополе 28 декабря некоторые улицы останутся без воды из-за ремонта на сетях холодного водоснабжения. Списки адресов опубликованы на официальном сайте предприятия «Вода Крыма».

Услугу отключат с 9 утра до 9 вечера.

На каких улицах не будет воды:

ул. Генерала Васильева (частично),

ул. Авиационная,

ул. Калинина,

ул. Лексина,

ул. Дзюбанова,

ул. Гоголя,

ул. Александра Невского,

ул. Желябова,

ул. Металлистов,

ул. Элеваторная,

ул. Чернышевского.

На предприятии предупредили о возможном понижении давления по адресам: ул. Толстого, ул. Киевская (частично), мкрн "Москольцо" (ул. Никанорова, ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Киевская (частично), ул. Л.Чайкиной, ул. Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, с. Совхозное (частично), с. Укромное (частично), с. Мирное.

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