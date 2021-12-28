Часть Симферополя 28 декабря останется без воды

Услугу отключат с 9 утра до 9 вечера
Фото: Архив "КП"
В Симферополе 28 декабря некоторые улицы останутся без воды из-за ремонта на сетях холодного водоснабжения. Списки адресов опубликованы на официальном сайте предприятия «Вода Крыма».
Услугу отключат с 9 утра до 9 вечера.
На каких улицах не будет воды:
ул. Генерала Васильева (частично),
ул. Авиационная,
ул. Калинина,
ул. Лексина,
ул. Дзюбанова,
ул. Гоголя,
ул. Александра Невского,
ул. Желябова,
ул. Металлистов,
ул. Элеваторная,
ул. Чернышевского.
На предприятии предупредили о возможном понижении давления по адресам: ул. Толстого, ул. Киевская (частично), мкрн "Москольцо" (ул. Никанорова, ул. Кечкеметская (частично), ул. Ростовская, ул. Киевская (частично), ул. Л.Чайкиной, ул. Камская, а также прилегающие улицы и переулки), пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское, с. Совхозное (частично), с. Укромное (частично), с. Мирное.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50