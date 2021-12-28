28 декабря состоится итоговая пресс-конференция главы Крыма

Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

28 декабря пройдет итоговая пресс-конференция главы Крыма Сергей Аксенова. На ней крымский лидер традиционно рассказывает о результатах уходящего года и отвечает на вопросы журналистов.

Трансляция мероприятия начнет в 11 часов утра.

Пресс-конференцию главы можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Крым 24», «Легендарный», «Симферополь 24» и на официальных страницах главы Крыма в социальных сетях: Facebook и ВКонтакте.

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