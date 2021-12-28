Горячая линия «Крымэнерго» в новогодние праздники заработает в усиленном режиме

По телефону можно передать информацию об отключении света Фото: Архив "КП"

В усиленном режиме будет работать горячая линия «Крымэнерго» в период новогодних праздников». Об этом рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия.

Глава Крыма поручил увеличить количество операторов круглосуточной горячей линии. Специалисты будут не только обрабатывать звонки, но и принимать СМС-сообщения.

Днем на линии работает семь человек, а ночью – два.

Получить консультацию о услугах «Крымэнерго», регистрации в личном кабинете, тарифах на электричество, передать показания счетчиков или сообщить об отключении света можно по номерам:

8 800 506 0012 - с мобильного

0 800 506 0012 - со стационарного

СМС-сообщение можно отправить на номер: +7 978 993 69 51.

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