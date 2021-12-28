На аварийном перекрестке в Симферополе установят «лежачие полицейские»

Установка искусственных неровностей на перекрестке Трубаченко и Зенитной. Фото: Facebook/Андрей Сапрыкин

В Симферополе на перекрестке улиц Трубаченко и Зенитная установят искусственные неровности в виде «лежачих полицейских». Об этом рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

В мэрии надеются, что такая мера остановит череду аварий после ремонта улицы Зенитной.

Ранее «Комсомолка» писала, что на этом перекрестке случается по несколько аварий в день. Местные жители неоднократно просили власти повлиять на дорожную обстановку на участке.

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