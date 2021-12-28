В Алуште появится новое водохранилище

Это поможет полностью обеспечить город водой Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Алуште обустроят новое водохранилище для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Оно будет вмещать от 8 до 15 миллионов кубометров воды. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

На данный момент три водохранилища, которые снабжают водой Южный берег Крыма, наполнены 35 миллионами кубометров воды. В прошлом году в это же время в них было 7 миллионов кубометров воды.

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