Сирийская компания задействует мощности Керченского порта

Керченский и феодосийский порты передадут в федеральную собственность, при этом сохранив штат сотрудников. Фото: Архив "КП"

Керченская паромная переправа будет использоваться Крымско-Сирийской судоходной компанией, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, на сегодняшний день состояние рыбопромыслового флота Крыма сейчас в неприглядном состоянии. Работает всего 12 судов, которые вылавливают от 10 до 12 тысяч тонн и добывают 5 видов рыбы

Поэтому керченский и феодосийский порты передадут в федеральную собственность, при этом сохранив штат сотрудников.

Кроме того, рыбопромышленники, которые будут строить суда в Крыму, получат компенсации из бюджета.

- Двигаться будем, спрос есть, понимание есть, - отметил Аксенов.

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