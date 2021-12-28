Новую трассу Симферополь - Евпатория - Мирный достроят к 2023 году

Дорога больше не будет проходить через Саки. Фото: Анна КИРИЕНКО

Новую трассу Симферополь - Евпатория - Мирный планируют ввести в строй к концу 2023 году, сообщил глава Крыму Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

Дорога, что ведет в Евпаторию, больше не будет проходить через Саки. По словам главы республики, это поможет избавить участок трассы от пробок.

- Все работы по строительству трассы «Симферополь - Евпатория - Мирное» планируем завершить до конца 2023 года. Тогда основной поток автотранспорта уйдет на новую трассу и город Саки будет освобожден от автомобильных пробок, - отметил Аксенов.

Заметим, новая трасса - это четырехполосная дорога первой технической категории с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. На этом участке запланировано строительство восьми транспортных развязок, 17 мостов и путепроводов.

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