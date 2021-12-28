Игорная зона появится в Крыму в 2023 году - Аксенов

Общий объем инвестиций для объекта будет составлять 3 миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

До конца 2023 года в Кацивели создадут игорную зону, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Со следующего года оператор приступает к выполнению оперативных работ, к разборке недостроенного здания на участке. Проектная документация уже в работе. Ожидаем, что до конца 2023 года проект будет реализован, - отметил Аксенов.

По словам главы региона, задержка с началом строительства игорной зоны была вызвана техническими причинами, которые были связаны с длительной процедурой оформления земельного участка.

Общий объем инвестиций для объекта будет составлять 3 миллиарда рублей. Будет создано 250 рабочих мест. На месте игорной зоны «Золотой берег» будут построены казино, гостиницы, рестораны, кафе, театр, концертный зал, конференц-зал и прогулочные площадки.

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