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Политика28 декабря 2021 9:52

Аксенов о визите Лукашенко в Крым: «Ждем с нетерпением»

Приглашение белорусскому лидеру поступило от Владимира Путина
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Путин пригласил белорусского лидера на полуостров. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Путин пригласил белорусского лидера на полуостров. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Сергей Аксенов заявил, что с нетерпением ждет визита в Крым президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он напомним, что пригласил белорусского лидера на полуостров президент России Владимир Путин.

- Я в данном случае в рамках этого официального визита все поручения, которые даст администрация президента, буду выполнять. Я только рад такому решению. Это новое окно возможностей и для предпринимателей, и с нашей, и с белорусской стороны. Белорусы - братский народ. Только хорошее ощущение. Дай Бог, чтобы это направление продолжило развиваться, - выразил свое мнение глава Крыма в рамках итоговой пресс-конференции.

Аксенов отметил, что у республики есть интересы к белорусским производителям продовольствия, химической продукции и текстиля.

- Уверен, что и крымчанам будет, что представить Белоруссии. Данного визита ждем с нетерпением, дай бог, чтобы все состоялось, - подчеркнул глава.

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